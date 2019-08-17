Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,76 +0,36 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,00 65,89 EUR Нал. 74,33 73,21 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 336,00 -35,00 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 16 авг, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 16 авг, 13:30
Против оскорбившего кореянок тренера российских волейболисток начали дело Спорт, 19:17 Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле Общество, 19:07 В Сочи после ливня вода в четырех реках поднялась до опасного уровня Общество, 19:02 Власти Перми назвали предварительные причины ДТП с маршруткой Общество, 18:59 «Краснодар» победил «Тамбов» в дважды перенесенном матче Спорт, 18:51 Трамп допустил признание «Антифа» террористической организацией Политика, 18:44 СК показал видео из салона севшего на кукурузное поле A321 Общество, 18:35 Умер режиссер анимации в фильме «Кто подставил кролика Роджера» Общество, 18:31 Главу Еврокомиссии из отпуска отправили на срочную операцию Общество, 18:22 Овечкин пообещал отобрать у Барбашева Кубок Стэнли Спорт, 18:21 Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Общество, 18:08 Нурмагомедов вошел в список самых проверяемых на допинг бойцов ММА Спорт, 18:02 На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $60 млн Общество, 18:00 Хуситы заявили об атаке на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии Политика, 17:52
Общество ,  
0 
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Работодателям предлагают вводить штрафные санкции для курильщиков и поощрять некурящих сотрудников. В Минздраве заявили, что речь идет о рекомендациях, а не об обязательных мерах
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министерство здравоохранение рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — говорится в документе.

С помощью «калькулятора потерь» можно рассчитать размер сокращения зарплаты в зависимости от количества перекуров, потраченного на них времени и объема экономической выгоды при отказе сотрудника от курения.

В пресс-службе Минздрава заявили РБК, что все приведенные в документе меры носят рекомендательный характер.

Для реализации этой практики работодателю советуют изучить долю затрат на табак в размере зарплаты, краткосрочное и долгосрочное влияние курения на индивидуальную производительность, а также определить объем и форму штрафов за курение и бонусов за отказ от табака.

Методика оценки влияния курения на зарплату применяется в нескольких развитых странах (США, Великобритания, Германия, Канада), указывают авторы программы. «Согласно этим оценкам, заработная плата курильщиков отличается от заработной платы некурящих на значения, укладывающиеся в диапазон от минус 23% до минус 2%», — сказано в документе.

Кроме того, работодателям рекомендуют включить в пакет ДМС оказание помощи по отказу от курения и лечение табачной зависимости. Эту практику советуют применять к тем сотрудникам, у кого были серьезные намерения или неудачные попытки бросить курить. В качестве помощи в программе предусмотрено полное либо частичное (в зависимости от ресурсов) финансирование медикаментозной терапии по лечению зависимости.

Общество
Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком

Авторы ссылаются на данные портала SuperJob, согласно которому 31% курильщиков выходят на перекур три-четыре раза за день, а 37% курят почти каждый час и каждый раз тратят на это пять-десять минут. По подсчетам экспертов, если 15 сотрудников со средней зарплатой в 30 тыс. руб. в среднем курят четыре раза в день по пять минут, то компания ежемесячно «тратит впустую» почти 150 тыс. руб. В перерасчете на среднюю зарплату в 2018 году (43,7 тыс. руб.), эта сумма составит 218,5 тыс. руб., сказано в программе. «Экономические потери от курения, связанные с низкой производительностью труда, могут составить от 0,8 до 2% ВВП». — говорится в документе.

Программы профилактики рисков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска, к которым относят курение, доказали эффективность, а запретительные меры оказывают «экономический эффект и наибольший возврат инвестиций», утверждают авторы программы.

Бизнес
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году

Авторы документа напоминают, что в соответствии с законом места для курения на предприятиях должны быть оборудованы не менее чем в 15 м от входа. Авторы программы советуют разместить в данном пространстве соответствующий знак, установить урну, повесить плакат о вреде курения и проследить, чтобы место «не было оборудовано скамейкой, беседкой или другими атрибутами комфортного времяпровождения».

В середине июля РБК сообщал, что Минздрав отказался от цели снизить долю курильщиков до 5% к 2035 году. Изначально этот показатель содержался в концепции госполитики противодействия потреблению табака, однако в новой версии документа он оказался на уровне 21%.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минздрав, борьба с курением
Материалы по теме
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
Бизнес
Минздрав заявил о падении к 2035 году числа курильщиков до 5% населения
Бизнес
Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter