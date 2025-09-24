 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд оставил без движения иск к Алле Пугачевой

Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Савеловский суд Москвы оставил без движения иск «ветерана боевых действий» в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой с требованием взыскать 1,5 млрд руб. Об этом говорится в карточке суда.

В исковом заявлении утверждается, что Пугачева в Сети допускала высказывания, «порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации». Также Трещев считает, что артистка «восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ».

Он потребовал обязать певицу выпустить опровержение и взыскать с нее компенсацию морального вреда.

В суд Москвы поступил иск к Пугачевой
Политика
Алла Пугачева

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В 1964 году она окончила восемь классов средней школы и музыкальную школу по классу фортепиано. Тогда же она поступила в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова.

До начала сольной карьеры она участвовала в составе вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята» и «Москвичи». В 1975 году представляла СССР на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, где выиграла гран-при за песню «Арлекино». В 1976 году начала сольную карьеру.

Алла Пугачева была замужем пять раз, 23 декабря 2011 года она вышла замуж за Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов). У пары есть двое детей — Лиза и Гарри. Также у Пугачевой есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте. В 2022 году она вместе с мужем и детьми покинула Россию после начала военной операции.

Отъезд Пугачева объяснила травлей в школе ее детей после того, как ее муж Максим Галкин был признан Минюстом иностранным агентом. «С собой у нас было $30 тыс., которые можно провезти. И уехали в Израиль», — рассказала певица в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом иноагентом).

Отвечая на вопрос о патриотизме, артистка заявила, что для нее это любовь к родным и месту рождения, но сейчас настало «время нелюбви». «Для меня родина уже кончилась в прежнем понимании. Нет тех мест, нет тех людей. Сейчас ощущение, что наступило время пираний, которые должны друг друга жрать, сажать в тюрьму», — отметила она.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Алла Пугачева Джохар Дудаев суд
Материалы по теме
Пугачева рассказала, из-за чего отказывается говорить с Игорем Николаевым
Общество
Алла Пугачева рассказала о патриотизме во «время пираний»
Политика
Алла Пугачева объяснила отъезд из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 99,04 (+0,07) Инвестиции, 12:34 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 83,35 (-0,67) Инвестиции, 12:34
Минобороны сообщило об уничтожении 90% блокированной группировки ВСУ Политика, 16:57
Глава IIHF назвал сроки принятия следующего решения по допуску России Спорт, 16:55
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 16:52
К телу сбежавшего из суда Авакяна не допустили петербургских силовиков Общество, 16:48
Страховщики начали создавать продукты для беспилотного транспорта Отрасли, 16:45
Аэропорт Сочи временно не принимает самолеты Общество, 16:44
В Сочи и Сириусе ввели опасность атаки безэкипажных катеров Политика, 16:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В России анонсировали увеличение размера МРОТ Экономика, 16:38
Уолтц заявил, что Трамп желает мира на Украине, чего бы это ни стоило Политика, 16:36
Правительство одобрило проект федерального бюджета на три года Экономика, 16:33
В Центробанке исключили переход экономики в стадию рецессии в этом году Экономика, 16:33
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 16:24
«Суспільне» узнало о встрече Мелании Трамп с женой Зеленского Политика, 16:22
Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2026 году Политика, 16:22