Суд оставил без движения иск к Алле Пугачевой

Алла Пугачева (Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press)

Савеловский суд Москвы оставил без движения иск «ветерана боевых действий» в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой с требованием взыскать 1,5 млрд руб. Об этом говорится в карточке суда.

В исковом заявлении утверждается, что Пугачева в Сети допускала высказывания, «порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации». Также Трещев считает, что артистка «восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ».

Он потребовал обязать певицу выпустить опровержение и взыскать с нее компенсацию морального вреда.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В 1964 году она окончила восемь классов средней школы и музыкальную школу по классу фортепиано. Тогда же она поступила в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. До начала сольной карьеры она участвовала в составе вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята» и «Москвичи». В 1975 году представляла СССР на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии, где выиграла гран-при за песню «Арлекино». В 1976 году начала сольную карьеру. Алла Пугачева была замужем пять раз, 23 декабря 2011 года она вышла замуж за Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов). У пары есть двое детей — Лиза и Гарри. Также у Пугачевой есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте. В 2022 году она вместе с мужем и детьми покинула Россию после начала военной операции.

Отъезд Пугачева объяснила травлей в школе ее детей после того, как ее муж Максим Галкин был признан Минюстом иностранным агентом. «С собой у нас было $30 тыс., которые можно провезти. И уехали в Израиль», — рассказала певица в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом иноагентом).

Отвечая на вопрос о патриотизме, артистка заявила, что для нее это любовь к родным и месту рождения, но сейчас настало «время нелюбви». «Для меня родина уже кончилась в прежнем понимании. Нет тех мест, нет тех людей. Сейчас ощущение, что наступило время пираний, которые должны друг друга жрать, сажать в тюрьму», — отметила она.