Суд вернул иск ветерана Афганистана к Алле Пугачевой
Тверской суд Москвы вернул зарегистрированное 29 сентября исковое заявление юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к народной артистке СССР певице Алле Пугачевой.
«Возвращено, 01.10.2025 года. Дело неподсудно данному суду», — говорится в сообщении в электронной базе органа.
Иск был подан после интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом иноагентом). Подавший иск Трещев утверждал, что Пугачева допускала высказывания, «порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации». Трещев, по собственному утверждению, воспринял слова певицы «на свой счет».
Также истец считает, что артистка восхваляла главу чеченских сепаратистов «Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ». Трещев направил иск в два московских суда (Савеловский суд столицы оставил его без движения), потребовав выпустить опровержение и взыскать с артистки 1,5 млрд руб. как компенсацию морального вреда.
