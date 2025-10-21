 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Стала известна дата прощания с бывшим вице-мэром Челябинска

Прощание с бывшим вице-мэром Челябинска Репринцевым пройдет 23 октября
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Репринцев
Сергей Репринцев (Фото: Администрация Челябинска)

Прощание с бывшим вице-мэром и председателем комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергеем Репринцевым состоится 23 октября. Его похоронят на Левобережном кладбище, сообщил его друг, участник военной операции Константин Головин, передает 74.ru.

Церемония прощания пройдет в зале прощания № 1 на территории компании «ЕвроСервис».

В Петербурге мужчина из-за ревности избил и утопил участника спецоперации
Общество
Фото:ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Репринцев погиб в зоне проведения военной операции на Украине. О намерении подписать контракт с Минобороны Репринцев объявил прошлой осенью. В зону боевых действий он отправился весной 2025 года.

До этого Репринцев находился под следствием по делу о коррупции. По версии следствия, бывший заммэра Челябинска получил взятку в размере 10 млн руб. за содействие в подготовке, согласовании и утверждении документов по планировке территорий ряда улиц города.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Минаева
прощание Челябинск бывшие чиновники
Материалы по теме
Боец «Орлана» погиб при выполнении задания в Белгородской области
Политика
На Украине священника мобилизовали во время крестного хода
Политика
Мошенники придумали новую схему обмана бойцов спецоперации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Российские суды взыскали с дропперов свыше 1 млрд рублей Общество, 12:06
Время чат-ботов прошло: какие 4 задачи бизнеса уже решают ИИ-агентыПодписка на РБК, 12:04
В Югре мужчина случайно застрелил сборщика кедровых шишек Общество, 12:04
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 12:00
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 11:58
На «Госуслугах» упростят замену документов при браке и разводе Технологии и медиа, 11:52
Гуцан заявил об оформленных на 56 человек более 1 млн сотовых номеров Общество, 11:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Австриец рассказал о плохой форме Большунова и российских лыжников Спорт, 11:40
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 11:38
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 11:37
Захар Прилепин вернется на фронт Общество, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
SpaceX перевела биткоины на $260 млн. Что известно Крипто, 11:31