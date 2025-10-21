Стала известна дата прощания с бывшим вице-мэром Челябинска

Сергей Репринцев (Фото: Администрация Челябинска)

Прощание с бывшим вице-мэром и председателем комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергеем Репринцевым состоится 23 октября. Его похоронят на Левобережном кладбище, сообщил его друг, участник военной операции Константин Головин, передает 74.ru.

Церемония прощания пройдет в зале прощания № 1 на территории компании «ЕвроСервис».

Репринцев погиб в зоне проведения военной операции на Украине. О намерении подписать контракт с Минобороны Репринцев объявил прошлой осенью. В зону боевых действий он отправился весной 2025 года.

До этого Репринцев находился под следствием по делу о коррупции. По версии следствия, бывший заммэра Челябинска получил взятку в размере 10 млн руб. за содействие в подготовке, согласовании и утверждении документов по планировке территорий ряда улиц города.