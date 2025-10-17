В Петербурге мужчина из-за ревности избил и утопил участника спецоперации
В Санкт-Петербурге задержали мужнину, подозреваемого в жестоком убийстве бывшего мужа своей возлюбленной, он дал признательные показания. Убитый был участником военной операции, сообщили в региональном главке МВД.
Военный приехал в город на время отпуска и перестал выходить на связь в начале октября. Внезапное исчезновение заставило родственников обратиться в полицию. Правоохранительные органы установили, что у него был конфликт с новым возлюбленным экс-супруги.
Полицейские задержали предполагаемого преступника, он дал признательные показания. Мужчина рассказал что у него и военного произошел конфликт, перешедший в драку. Подозреваемый до потери сознания избил оппонента и положил его в багажник.
«Тело погибшего он завернул в тент, обвязал цепью и утопил в одном из озер Кингисеппского района», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).
