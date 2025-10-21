 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Бывший заммэра Челябинска погиб в зоне военной операции

Бывший заммэра Челябинска Репринцев погиб в зоне военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
В зону боевых действий экс-чиновник отправился весной 2025 года. До этого Репринцев находился под следствием по делу о коррупции. После ухода на специальную военную операцию расследование приостановили
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Бывший вице-мэр и экс-председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев погиб в зоне военной операции, пишет портал 74.RU со ссылкой на его друга Константина Головина. В ритуальной компании подтвердили информацию о прощании с экс-чиновником.

Прощание с Репринцевым состоится 23 октября, уточнил Головин. Его похоронят на Левобережном кладбище, добавил он.

В правительстве Челябинской области отказались от комментариев. РБК направил запросы в администрацию Челябинска и в городской комитет градостроительства и архитектуры.

О намерении подписать контракт с Минобороны Репринцев объявил прошлой осенью. В зону боевых действий он отправился весной 2025 года, сообщала его адвокат.

До этого Репринцев находился под следствием по делу о коррупции. По версии следствия, бывший заммэра Челябинска получил взятку в размере 10 млн руб. за содействие в подготовке, согласовании и утверждении документов по планировке территорий ряда улиц города. После ухода Репринцева на военную операцию расследование в отношении него приостановили.

Боец «Орлана» погиб при выполнении задания в Белгородской области
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Репринцев покинул пост замглавы Челябинска по вопросам градостроительства летом 2019 года и стал председателем комитета архитектуры и градостроительства города. В январе 2020-го он ушел в отставку. В 2022-м его заподозрили в превышении полномочий. Он получил полтора года условно, но в областном суде этот приговор был отменен, а дело направили на новое рассмотрение.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
При участии
Ольга Ваганова
бывшие чиновники Военная операция на Украине погибшие Челябинск
Материалы по теме
CBS: Путин передал орден Ленина сотруднице ЦРУ, чей сын погиб на Украине
Политика
Боец «Орлана» погиб при выполнении задания в Белгородской области
Политика
Бывший старший тренер сборной России по фристайлу погиб на фронте
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Капризов побил рекорд клуба, российский одноклубник забил 1-й гол в НХЛ Спорт, 10:34
Суд приговорил совершившего покушение на Фицо к 21 году лишения свободы Политика, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Число отравившихся в Бурятии возросло до 121 человека Общество, 10:28
В Польше задержали восемь человек за подготовку диверсий Политика, 10:27
Жителю Тюменской области дали 15 лет за передачу данных о воинской части Политика, 10:24
Язык мемов и смайликов: как продавать продукты разным поколениям онлайнПодписка на РБК, 10:22
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Сбер» повысил ставки по вкладам Финансы, 10:21
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 10:19
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 10:16
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 10:09
Мэра второго по величине города Армении арестовали за взятки на 2 месяца Политика, 10:08
«Цифра» едет за границу: как развивается российский ИТ-экспорт Национальные проекты, 10:07
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 10:05