Бывший заммэра Челябинска погиб в зоне военной операции

В зону боевых действий экс-чиновник отправился весной 2025 года. До этого Репринцев находился под следствием по делу о коррупции. После ухода на специальную военную операцию расследование приостановили

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Бывший вице-мэр и экс-председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев погиб в зоне военной операции, пишет портал 74.RU со ссылкой на его друга Константина Головина. В ритуальной компании подтвердили информацию о прощании с экс-чиновником.

Прощание с Репринцевым состоится 23 октября, уточнил Головин. Его похоронят на Левобережном кладбище, добавил он.

В правительстве Челябинской области отказались от комментариев. РБК направил запросы в администрацию Челябинска и в городской комитет градостроительства и архитектуры.

О намерении подписать контракт с Минобороны Репринцев объявил прошлой осенью. В зону боевых действий он отправился весной 2025 года, сообщала его адвокат.

До этого Репринцев находился под следствием по делу о коррупции. По версии следствия, бывший заммэра Челябинска получил взятку в размере 10 млн руб. за содействие в подготовке, согласовании и утверждении документов по планировке территорий ряда улиц города. После ухода Репринцева на военную операцию расследование в отношении него приостановили.

Репринцев покинул пост замглавы Челябинска по вопросам градостроительства летом 2019 года и стал председателем комитета архитектуры и градостроительства города. В январе 2020-го он ушел в отставку. В 2022-м его заподозрили в превышении полномочий. Он получил полтора года условно, но в областном суде этот приговор был отменен, а дело направили на новое рассмотрение.