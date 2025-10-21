Байден завершил курс лучевой терапии агрессивного рака простаты

Джо Байден (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии для лечения агрессивного рака простаты, сообщает CBS News. Пресс-секретарь Байдена Келли Скалли подтвердила, что 82-летний политик завершил несколько недель лечения в Penn Medicine Radiation Oncology в Филадельфии.

Дочь 82-летнего Байдена Эшли опубликовала видео, на котором бывший президент звонит в традиционный колокол, символизирующий завершение курса лечения. Она поблагодарила медицинский персонал и отметила храбрость отца на протяжении всего процесса.

После завершения лучевой терапии врачи будут оценивать необходимость дальнейшего лечения, отмечает CBS. В сентябре Байден также перенес операцию по удалению рака кожи методом Моса. Он заключается в удалении тонких слоев кожи до тех пор, пока в пораженной области не останется только здоровая ткань.

Рак простаты высокой агрессивности с метастазами в кости был диагностирован у Байден в мае. Незадолго до публикации CBS, 19 октября, экс-президент впервые с момента сообщений о начале лечения рака появился на публике.

Политик по своей многолетней традиции посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа в Делавэре. Служба продлилась около 50 минут, после нее Байден провел около 10 минут, общаясь с прихожанами.