Политика⁠,
0

В окружении Байдена рассказали о его самочувствии на фоне лучевой терапии

CBS: проходящий лучевую терапию Байден хорошо себя чувствует
Байден несколько недель проходит лучевую терапию в рамках лечения от рака и хорошо реагирует на лечение, сообщили в окружении 82-летнего политика
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Бывший президент США Джо Байден, который начал новый этап лечения от рака предстательной железы, хорошо себя чувствует, его организм положительно реагирует на процедуры, сообщает CBS со ссылкой на источник в окружении экс-главы государства.

Представитель Байдена накануне рассказал, что тот проходит лучевую терапию и лечение гормонами. По данным CBS, курс начался несколько недель назад в Филадельфии, а всего, как передавал NBC, он должен продлиться около пяти недель.

О диагнозе 82-летнего Байдена The New York Times сообщила в мае: как передавало издание, врачи осмотрели его из-за жалоб на проблемы с мочеиспусканием и выявили «небольшой узел» на простате. Медики обнаружили также метастазы в кости. Бывший президент, комментируя новости, заявил, что «рак касается каждого из нас», и выразил благодарность за слова поддержки.

Байден начал новый курс лечения в борьбе с раком
Общество
Джо Байден

По данным Американского онкологического общества, рак предстательной железы — второй по распространенности вид рака у мужчин после рака кожи. The Wall Street Journal сообщала, что Байден не сдавал анализы на наличие этого заболевания в период, когда занимал должность главы государства (с января 2021 по январь 2025 года). Действующий глава государства Дональд Трамп предположил, что диагноз могли скрывать, но представители демократа отвергли обвинения.

В 2023 году Байдену удалили злокачественное образование на коже, в сентябре текущего года он перенес повторную операцию. После ухода с поста президента политик редко появляется на публике. Например, в августе он выступил на съезде Американской ассоциации юристов в Чикаго и предупредил о «темных временах» при администрации Трампа. The Washington Post писала, что основное время Байден посвящает написанию мемуаров и фонду, который будет строить его президентскую библиотеку в Делавэре.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

