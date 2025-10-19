 Перейти к основному контенту
Общество
0

Байден впервые появился на публике после начала лечения от рака простаты

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после сообщений о начале лечения рака простаты, пишет The New York Post.

82-летний политик посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа в Делавэре, которую регулярно посещает много лет. На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что Байден опирался на сопровождающую женщину, а над его правым глазом был заметен свежий шрам от недавней операции по удалению рака кожи, отмечает издание.

После 50-минутной службы Байден провел около 10 минут, общаясь с прихожанами. Это первое появление экс-президента на публике, после того как NBC сообщил, что он начал пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии против рака простаты четвертой стадии, который дал метастазы в кости.

В окружении Байдена рассказали о его самочувствии на фоне лучевой терапии
Политика
Джо Байден

Врачи диагностировали у Байдена агрессивную форму рака, но отметили, что заболевание поддается гормональной терапии. Диагноз был поставлен, после того как Байден обратился к врачам с жалобами на проблемы с мочеиспусканием — обследование выявило небольшой узелок на простате. Кроме этого бывший президент дважды переносил операции по удалению рака кожи: в прошлом месяце на лбу и в 2023 году на груди.

В июле 2024 года Байден прекратил кампанию по переизбранию после неудачных дебатов с Дональдом Трампом и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. С января он ведет преимущественно частный образ жизни. Его помощники сообщили NYP, что экс-президент планирует посетить церемонию вручения наград в Бостоне и сбор средств Демократической партии в Небраске, несмотря на продолжающееся лечение.

Ксения Потрошилина
онкология Джо Байден болезнь химиотерапия
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
