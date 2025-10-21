Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой дождь в Москве

Во вторник, 21 октября, в Москве ожидаются облачная погода и небольшой дождь, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Температура воздуха днем прогреется до плюс 6 градусов, начиная с полудня возможны осадки.

Вместе с тем будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление достигнет 750 мм ртутного столба, влажность — 93%.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение дня столичный регион останется «на орбите влияния балканца с юга».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснял, что в России начался период «предзимья», который продлится до середины декабря. В это время циркуляция воздуха становится крайне изменчивой, а погода постепенно переходит к зимнему режиму.