Россиянам объяснили, почему крупные суммы не стоит хранить на карте

Хранение больших сумм может обернуться финансовыми потерями и упущенной выгодой, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Владелец крупной суммы рискует потерять все сбережения, если мошенники получат доступ к его банковскому счету. Особенно это актуально для карт, привязанных к интернет-магазинам и цифровым сервисам, ведь злоумышленник может получить доступ к аккаунту жертвы на маркетплейсе и провести с него несанкционированное списание, отмечает Валишвили.

Более того, владелец может получать дополнительный доход, если разместит деньги на накопительном счете. Такие счета позволяют в любой момент перевести средства на основную платежную карту, поэтому, по словам доцента, эффективнее всего будет оставлять на дебетовой карте ту сумму, которая потребуется ее владельцу в течение нескольких дней, а остальную хранить на накопительном счете.

