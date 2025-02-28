В ФАС сравнили рекламу высокодоходных вкладов с работой обменников в 90-х

Реклама вкладов «под 24% годовых» вводит россиян в заблуждение, считают в ФАС. Служба совместно с ЦБ готовит для банков рекомендации, чтобы устранить недобросовестное продвижение слишком доходных продуктов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Банком России намерена разработать для банков рекомендации по рекламе вкладов, чтобы побороть практику некорректного продвижения таких продуктов, сообщил замглавы ведомства Андрей Кашеваров. По его словам, участники рынка не раскрывают все условия клиентам, уподобляясь обменникам из 1990-х.

«Мы сейчас будем готовить совместное письмо ФАС и Центрального банка с рекомендациями по рекламе вкладов, потому что то, что сейчас происходит, напоминает 1990-е годы, начало 2000-х, когда еще у нас были распространены пункты обмена валют и они давали информацию потребителям некорректно на выносных штендерах — на них показывались более высокие курсы обмена валют, а при входе в пункт обмена валют оказывалось, что эти курсы действуют, например, при обмене $10 тыс. <…> Неконкурентное преимущество позволяло направлять поток клиентов именно в тот пункт обмена валют, который показывал практически нереальные к обмену курсы для населения», — отметил чиновник, выступая на встрече представителей Банка России с участниками рынка, организованной Ассоциацией банков России (АБР).

Внимание ФАС привлекли вклады «под 24%» и депозиты с так называемым лестничным начислением процентов, когда ставка меняется на разных сроках депозита.

«Та практика, которую мы видим сейчас, — вклады до 24% или выше, линейку «первые три месяца это 20,5%, потом 21,5% и только где-то в конце три месяца 24%» — понимаю, что конкурировать с [одинаковым] 21,5% тяжело, поэтому применяется вот такая шкала возрастания. Но это абсолютно не добавляет доверия банковскому сектору и вводит в заблуждение потребителей, вызывает определенную реакцию, которую вряд ли можно назвать позитивной», — описал проблему Кашеваров. Он подчеркнул, что если рекомендации ФАС и ЦБ не сработают, то «поправки в закон будут вполне уместны».

27 февраля, выступая на том же мероприятии АБР, глава ЦБ Эльвира Набиуллина тоже указала на проблему недобросовестной рекламы банковских вкладов.

«У нас ужесточилась конкуренция за вкладчиков, и мы видим, как акцентируют внимание банки на максимальных ставках. Хотя максимальные ставки могут действовать короткий период. Мы направили в адрес банков, которые были в этом замечены, прям адресно рекомендации, как нужно информировать потребителей о параметрах вкладов и так далее», — отметила она, добавив, что ряд участников в итоге скорректировали свои бизнес-процессы.

В 2024 году россияне подали в ЦБ чуть больше 9 тыс. жалоб по теме вкладов, оценивал регулятор (.pdf). Это 4,4% от общего числа претензий граждан в отношении банков, в 2023-м доля составляла 3,7%, а количество жалоб было почти на четверть меньше.

Ставки по вкладам для физических лиц в России начали резко расти в 2024 году по мере подъема ключевой ставки ЦБ. Однако в конце года сложилась ситуация, когда доходность сберегательных продуктов заметно превышала ключевую. Например, средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках на пике в декабре была на уровне 22,3%, некоторые банки предлагали короткие вклады со ставкой 24%, а ставка ЦБ составляла 21% годовых. Такая разница, или спред, возникла из-за конкуренции банков за средства вкладчиков и их потребности в дополнительной ликвидности перед ужесточением требований регулятора по нормативу краткосрочной ликвидности (НКЛ). Банк России в итоге смягчил подходы по выполнению НКЛ, чтобы стабилизировать ситуацию.

В декабре Банк России не стал повышать ключевую ставку вопреки ожиданиям рынка, но сохранил ее на рекордно высоком уровне 21%. После заседания совета директоров ЦБ в феврале показатель также остался неизменным. На этом фоне многие крупные банки стали снижать ставки по розничным депозитам.