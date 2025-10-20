 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех аэропортах ввели ограничения на вылеты и прием самолетов

В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова ввели ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он в телеграм-канале.

В шестом с вечера аэропорту России ограничили полеты
Политика
Фото:Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

Накануне поздним вечером ограничительные меры были введены в шести аэропортах — Тамбова, Пензы, Саратова, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Казани.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Саратов Тамбов Волгоград
