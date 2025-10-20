В шестом с вечера аэропорту России ограничили полеты

В аэропорту Казани ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Число прекративших полеты с вечера российских аэропортов, таким образом, возросло до шести. Ранее Кореняко предупредил, что ограничения на вылет и прилет воздушных судов действует в аэропортах Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Саратова и Пензы. В Саратове ограничения сняли к 00:06 мск.

Временный запрет полетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов. Жителей Татарстана МЧС в своем приложении предупредило о беспилотной опасности в 23:51 мск.