 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В шестом с вечера аэропорту России ограничили полеты

Росавиация: аэропорт Казани ограничил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Казани ограничили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Число прекративших полеты с вечера российских аэропортов, таким образом, возросло до шести. Ранее Кореняко предупредил, что ограничения на вылет и прилет воздушных судов действует в аэропортах Нижнего Новгорода, Ульяновска, Тамбова, Саратова и Пензы. В Саратове ограничения сняли к 00:06 мск.

Временный запрет полетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак дронов. Жителей Татарстана МЧС в своем приложении предупредило о беспилотной опасности в 23:51 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация Казань аэропорты
Материалы по теме
Число прекративших полеты российских аэропортов выросло до пяти
Политика
Еще два российских аэропорта ограничили прием рейсов
Политика
На запасные аэродромы ушло 5 рейсов на фоне ограничений в аэропорту Сочи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Астроном рассказал, откуда в России будет видна самая яркая комета года Общество, 00:48
Йеменские хуситы задержали 20 сотрудников ООН в Сане Политика, 00:24
В Воронежской области при взрыве беспилотника пострадала женщина Политика, 00:18
В шестом с вечера аэропорту России ограничили полеты Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Даниил Медведев завоевал первый титул с 2023-го. Закончился ли его кризис Спорт, 00:00
Экономисты разошлись в предсказании действий ЦБ по ключевой ставкеПодписка на РБК, 00:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Налоги от электроэнергетики направят на строительство новых станций Бизнес, 00:00
Полсотни тысяч жителей остались без света в Черниговской области Политика, 19 окт, 23:39
В КГБ Белоруссии заявили о работе над установлением контактов с Украиной Политика, 19 окт, 23:33
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 19 окт, 23:24
Число прекративших полеты российских аэропортов выросло до пяти Политика, 19 окт, 23:23
Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра Общество, 19 окт, 23:16
Макрон прокомментировал ограбление Лувра Политика, 19 окт, 23:01