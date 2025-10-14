AFP: Маска могут вызвать для дачи показаний по делу о call-центрах в Мьянме

В США изучат причастность компании Маска к телефонным мошенникам в Мьянме

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / Reuters)

Объединенный двухпартийный комитет по экономике конгресса США начал расследование причастности систем спутниковой связи Starlink к работе мошеннических call-центров в Мьянме. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP).

Конгрессмены выясняют, предоставляла ли SpaceX, компания-разработчик Starlink, доступ к интернету организациям, связанным с мошенничеством. В рамках расследования основателя компании Илона Маска могут вызвать для дачи показаний.

Как отмечает агентство, мошеннические центры массово используют спутниковый интернет Starlink — это подтверждают кадры с дронов и спутниковые снимки. Только на крыше KK Park, одного из таких центров на границе Мьянмы и Таиланда, видны 80 антенн Starlink.

По данным азиатского регионального интернет-регистра APNIC, пишет AFP, система Starlink «прошла путь от нуля до крупнейшего интернет-провайдера» в Мьянме всего за несколько месяцев после запуска, с 3 июля по 1 октября.

SpaceX не ответила на запросы AFP о комментариях.

Проблема привлекла международное внимание после похищения вербовщиками китайского актера Ван Сина, прибывшего в Таиланд в январе. В феврале Китай, Таиланд и Мьянма общими усилиями освободили из подобных call-центров несколько тысяч человек, большинство из них — граждане Китая.

По данным ООН, в call-центрах Мьянмы десятки тысяч человек были вынуждены заниматься интернет-мошенничеством, «ситуация достигла уровня гуманитарного кризиса». Преступная схема основана на принудительном труде, подпольные операции часто связаны с преступными сетями, которые вербуют жертв.

В начале октября из нелегального call-центра в Мьянме освободили удерживаемую россиянку, которую ранее обманом завербовали под предлогом трудоустройства.