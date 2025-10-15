Белгородский мэр предупредил об ограничении работы уличного освещения

Фото: irisff / Shutterstock

На улицах Белгорода на время может пропасть свет из-за работ, предупредил жителей города мэр Валентин Демидов.

Он объяснил, что ограничения в работе уличного освещения необходимы для помощи специалистам, которые занимаются стабилизацией подачи электроэнергии в жилые дома и на соцобъекты. «Прошу, отнеситесь с пониманием и будьте предельно внимательны на дорогах!» — добавил в заключение Демидов.

На прошлой неделе, 11 октября, в Белгороде ограничили работу наружного освещения, чтобы снизить нагрузку на энергообъекты и эффективно распределить электроэнергию.

Такие меры были приняты вскоре после того, как над городом сбили украинские ракеты. После обстрела губернатор Вячеслав Гладков заявил, что из-за атаки могут быть кратковременные веерные отключения электроэнергии.