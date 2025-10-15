 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Белгородский мэр предупредил об ограничении работы уличного освещения

Белгородский мэр Демидов предупредил об ограничении работы уличного освещения
Фото: irisff / Shutterstock
Фото: irisff / Shutterstock

На улицах Белгорода на время может пропасть свет из-за работ, предупредил жителей города мэр Валентин Демидов.

Он объяснил, что ограничения в работе уличного освещения необходимы для помощи специалистам, которые занимаются стабилизацией подачи электроэнергии в жилые дома и на соцобъекты. «Прошу, отнеситесь с пониманием и будьте предельно внимательны на дорогах!» — добавил в заключение Демидов.

Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Белгородскую область
Политика

На прошлой неделе, 11 октября, в Белгороде ограничили работу наружного освещения, чтобы снизить нагрузку на энергообъекты и эффективно распределить электроэнергию.

Такие меры были приняты вскоре после того, как над городом сбили украинские ракеты. После обстрела губернатор Вячеслав Гладков заявил, что из-за атаки могут быть кратковременные веерные отключения электроэнергии.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Белгород электроснабжение отключение электричества
Материалы по теме
Белгородского зампрокурора уволили из-за подозрения во взятке
Политика
Гладков назвал приоритет в работе правительства Белгородской области
Политика
Гладков рассказал о последствиях атаки дронов на Белгородскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Euractiv сообщил о первом «нет», сказанном главой ЕК администрации Трампа Политика, 20:56
Путин назвал неуместным благодушие при подготовке к отопительному сезону Политика, 20:43
Российский чемпион НХЛ выбыл на пять месяцев из-за травмы Спорт, 20:43
Мэр Бостона ответила на угрозу Трампа лишить город матчей ЧМ-2026 Спорт, 20:40
Германия выделит Украине €400 млн на дроны большой дальности Политика, 20:35
Apple представила новый и самый мощный iPad Pro Технологии и медиа, 20:34
Как «Рамштайн» собирал €3 млрд на закупки оружия для Украины Политика, 20:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Почти на всей Украине ввели аварийные графики отключения света Политика, 20:22
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Суд подтвердил взыскание с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски Бизнес, 20:16
Мосбиржа в ноябре проведет делистинг расписок NanduQ (ранее QIWI) Инвестиции, 20:16
Новак заявил о планах России работать на нефтяных месторождениях в Сирии Политика, 20:00
Минфин сравнил трудноизвлекаемые запасы с куклой Лабубу Бизнес, 19:54
Белгородский мэр предупредил об ограничении работы уличного освещения Общество, 19:36