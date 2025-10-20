 Перейти к основному контенту
Подрыв «Северных потоков»⁠,
0

Прокуратура Польши не стала обжаловать отказ в выдаче украинца Германии

Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Владимир&nbsp;Журавлев
Владимир Журавлев (Фото: Rafal Guz / EPA / ТАСС)

Прокуратура Польши не будет обжаловать решение суда об отказе в выдаче Германии украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого по делу о подрыве «Северных потоков». Об этом пресс-служба ведомства сообщила в X.

«После ознакомления с письменным обоснованием постановления окружного суда в Варшаве от 17.10.2025 об отказе в выдаче Владимира Ж. немецкой стороне было принято решение не обжаловать это судебное решение», — говорится в заявлении.

В сейме Польши возник конфликт из-за фигуранта дела о «Северных потоках»
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Ранее решение Варшавского окружного суда не выдавать Германии украинца поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Помимо отказа в экстрадиции украинца в Германию суд постановил незамедлительно освободить его. Адвокат Журавлева перед слушанием заявил, что тот не признает вину, так как «не совершал никаких преступлений против Германии и не понимает, почему немецкая сторона выдвинула эти обвинения».

Журавлева задержали в конце сентября 2025 года недалеко от Варшавы по ордеру, выданному Германией летом 2024-го.

Как утверждают немецкие власти, Журавлев — профессиональный водолаз и входил в группу, которая осенью 2022 года разместила взрывчатку в районе острова Борнхольм на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

После подрыва «Северных потоков» российский президент Владимир Путин назвал «англосаксов» ответственными за диверсию. Соединенные Штаты и Великобритания причастность к инциденту отрицали. Путин также назвал «чушью» версию об участии в подрыве «неких украинцев».

Плугина Ирина
Польша Германия экстрадиция Северный поток
