Военная операция на Украине
0

Туск поддержал отказ суда выдать ФРГ подозреваемого в подрыве Nord Stream

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно отозвался о решении Варшавского окружного суда не выдавать ФРГ подозреваемого в теракте на газопроводах «Северный поток» украинского дайвера Владимира Журавлева.

«Польский суд отклонил экстрадицию. <...> И правильно. Дело закрыто», — написал политик в соцсети X.

Кроме того, суд в Варшаве постановил незамедлительно освободить украинца. Адвокат Тимотеуш Папроцкий перед слушанием заявил, что его клиент не признает вину, так как «он не совершал никаких преступлений против Германии и не понимает, почему немецкая сторона выдвинула эти обвинения».

В сейме Польши возник конфликт из-за фигуранта дела о «Северных потоках»
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Журавлева задержали в конце сентября 2025 года недалеко от Варшавы по ордеру, выданному Германией еще летом 2024 года.

Немецкие власти утверждают, что Журавлев — профессиональный водолаз и входил в группу, которая в сентябре 2022 года разместила взрывчатку в районе острова Борнхольм на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Президент России Владимир Путин после подрыва «Северных потоков» возложил ответственность за диверсию на «англосаксов». США и Великобритания свою причастность отрицали. Путин также назвал «чушью» версию, что в подрыве участвовали некие украинцы.

Денис Малышев
Дональд Туск Северный поток Владимир Путин подрыв Польша экстрадиция
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
