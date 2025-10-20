 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россиянин утонул в первый день семейного отдыха на Пхукете

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россиянин погиб во время семейного отдыха на Пхукете, сообщает портал Phuket News. 56-летний гражданин России прибыл с женой на курорт 19 октября, в тот же день он утонул. 

Пара остановилась в отеле неподалеку от пляжа Карон. Супруга россиянина рассказала, что тот пошел купаться в море и примерно через полчаса начал звать на помощь. Спасатели нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать туриста не дали результатов, и его госпитализировали. Однако это не помогло, и россиянин умер в больнице.

На Пхукете во время купания в Андаманском море утонул россиянин
Общество
Фото:Natthawat Wongrat / Zuma / Global Look Press

РБК обратилось за комментарием в генеральное консульство России в городе Пхукет.

В начале октября на Пхукете во время купания в Андаманском море утонул 48-летний россиянин. В Генконсульстве России рассказали, что находятся в контакте с родственниками, турагентством и страховой компанией и оказывают необходимое содействие.

