 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Полсотни тысяч жителей остались без света в Черниговской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Примерно 55 тыс. абонентов остались без света в Черниговской области на севере Украины в результате повреждения энергообъекта в Корюковском районе. Об этом сообщает «Черниговоблэнерго» в своем телеграм-канале.

«Повреждения очень значительны. Без электроснабжения около 55 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

На Украине периодически сообщают о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры и отключении электричества.

Так, 10 октября, украинская энергокомпания ДТЭК сообщила о введении экстренного отключения света в Киевской области. По словам начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника, без света остались около 28 тыс. абонентов в Броварском и Бориспольском районах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Черниговская область энергетика Украина
Материалы по теме
Над 12 регионами России сбили 45 дронов
Политика
В Киеве и области на час отключили электричество
Политика
В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Астроном рассказал, откуда в России будет видна самая яркая комета года Общество, 00:48
Йеменские хуситы задержали 20 сотрудников ООН в Сане Политика, 00:24
В Воронежской области при взрыве беспилотника пострадала женщина Политика, 00:18
В шестом с вечера аэропорту России ограничили полеты Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Даниил Медведев завоевал первый титул с 2023-го. Закончился ли его кризис Спорт, 00:00
Экономисты разошлись в предсказании действий ЦБ по ключевой ставкеПодписка на РБК, 00:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Налоги от электроэнергетики направят на строительство новых станций Бизнес, 00:00
Полсотни тысяч жителей остались без света в Черниговской области Политика, 19 окт, 23:39
В КГБ Белоруссии заявили о работе над установлением контактов с Украиной Политика, 19 окт, 23:33
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 19 окт, 23:24
Число прекративших полеты российских аэропортов выросло до пяти Политика, 19 окт, 23:23
Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра Общество, 19 окт, 23:16
Макрон прокомментировал ограбление Лувра Политика, 19 окт, 23:01