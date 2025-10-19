Полсотни тысяч жителей остались без света в Черниговской области

Примерно 55 тыс. абонентов остались без света в Черниговской области на севере Украины в результате повреждения энергообъекта в Корюковском районе. Об этом сообщает «Черниговоблэнерго» в своем телеграм-канале.

«Повреждения очень значительны. Без электроснабжения около 55 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

На Украине периодически сообщают о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры и отключении электричества.

Так, 10 октября, украинская энергокомпания ДТЭК сообщила о введении экстренного отключения света в Киевской области. По словам начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника, без света остались около 28 тыс. абонентов в Броварском и Бориспольском районах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.