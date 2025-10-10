Минэнерго Украины заявило об ударе по энергетике

Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру страны. В ряде областей ввели аварийные графики отключений. Киев частично обесточен, там ограничили работу городского транспорта

Фото: Ed Ram / Getty Images

В Киевской области введены экстренные отключения света, сообщает украинская энергокомпания ДТЭК.

По словам начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника, обесточены около 28 тыс. абонентов в Броварском и Бориспольском районах.

Минэнерго Украины в ночь на 10 октября сообщило о массированном ударе по энергетической инфраструктуре страны. Воздушная тревога минувшей ночью была объявлена на всей территории Украины, к утру ее начали отменять.

Согласно уведомлению на сайте ДТЭК, в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском районах Киева нет света «из-за локальной аварии в сети». Мэр города Виталий Кличко писал, что без электроэнергии остался весь левый берег украинской столицы, также начались проблемы с водоснабжением. Энергетики работают над восстановлением, но ситуация сложная, заявил он. Киевская городская администрация предупредила об ограничениях в работе метро, а также троллейбусных и трамвайных маршрутов. По словам Кличко, в результате ударов пострадали 12 человек, восемь из них отправили в больницы.

Аварийные отключения введены также в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Под удар попала энергоинфраструктура Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации Сергей Лысак. Глава подконтрольной украинской стороне администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС, повреждены объекты газовой инфраструктуры. По словам Федорова, погиб четырехлетний мальчик, еще четыре человека ранены.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Об одной из последних атак на объекты энергетики, «обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», ведомство отчиталось 5 октября.