 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минэнерго Украины заявило об ударе по энергетике

В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии
Сюжет
Военная операция на Украине
Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру страны. В ряде областей ввели аварийные графики отключений. Киев частично обесточен, там ограничили работу городского транспорта
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Киевской области введены экстренные отключения света, сообщает украинская энергокомпания ДТЭК.

По словам начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника, обесточены около 28 тыс. абонентов в Броварском и Бориспольском районах.

Минэнерго Украины в ночь на 10 октября сообщило о массированном ударе по энергетической инфраструктуре страны. Воздушная тревога минувшей ночью была объявлена на всей территории Украины, к утру ее начали отменять.

Согласно уведомлению на сайте ДТЭК, в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Подольском и Святошинском районах Киева нет света «из-за локальной аварии в сети». Мэр города Виталий Кличко писал, что без электроэнергии остался весь левый берег украинской столицы, также начались проблемы с водоснабжением. Энергетики работают над восстановлением, но ситуация сложная, заявил он. Киевская городская администрация предупредила об ограничениях в работе метро, а также троллейбусных и трамвайных маршрутов. По словам Кличко, в результате ударов пострадали 12 человек, восемь из них отправили в больницы.

Часть Киева осталась без света
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Аварийные отключения введены также в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Под удар попала энергоинфраструктура Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации Сергей Лысак. Глава подконтрольной украинской стороне администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС, повреждены объекты газовой инфраструктуры. По словам Федорова, погиб четырехлетний мальчик, еще четыре человека ранены.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Об одной из последних атак на объекты энергетики, «обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», ведомство отчиталось 5 октября.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Минэнерго Украины Киев Киевская область Виталий Кличко Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта
Политика
Власти Полтавской области сообщили о повреждении энергетических объектов
Политика
Черниговские власти назвали критической ситуацию с энергоснабжением
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Глава «Фаворит Моторс» спрогнозировал уход «серых гаражей» с авторынка Бизнес, 10:19
Три пути для «гаражного» бизнеса: как 2026 год изменит автосервисыПодписка на РБК, 10:18
Главу Совета судей Момотова госпитализировали Общество, 10:18
Переход на уплату НДС в 2026 году: риски и возможный конец мораторияПодписка на РБК, 10:12
Клуб РПЛ назначил нового главного тренера Спорт, 10:12
Максим Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ Спорт, 10:04
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Директора «Sputnik Азербайджан» отпустили из-под ареста в Баку Политика, 10:00
Силовики пришли с кувалдой в особняк экс-главы стройфирмы в Красноярске Общество, 09:55
Синоптик оценил прогноз Миллера об аномально холодной зиме Общество, 09:50
Капризов оформил ассистентский хет-трик после рекордного контракта Спорт, 09:48
Как сертифицировать свои товары в Китае с декабря 2025 годаПодписка на РБК, 09:45
Россиянин забросил четыре шайбы за два дня и стал лучшим снайпером НХЛ Спорт, 09:43
Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в саммите СНГ Политика, 09:42