Военная операция на Украине⁠,
0

Число украинских беженцев в ФРГ увеличилось в 10 раз

Funke: число приехавших в ФРГ украинцев выросло в 10 раз
Сюжет
Военная операция на Украине
Как объяснила пресс-секретарь министерства внутренних дел Германии, наплыв произошел после того, как на Украине разрешили покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет

Количество украинцев, запрашивающих убежище в Германии, увеличилось примерно в 10 раз после того, как в конце августа на Украине разрешили выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь федерального министерства внутренних дел Германии в интервью Funke Mediengruppe, передают Welt и Berliner Zeitung.

По словам пресс-секретаря, смягчение мер на выезд привела к увеличению число обращений за защитой украинских мужчин «с примерно 100 в неделю до вступления в силу соглашения до примерно 1000 в неделю в настоящее время». Было ли это «временным повышением», «на данный момент невозможно оценить», уточнил он.

Летом также возросло общее число украинцев, ищущих защиты в Германии. По данным министерства внутренних дел, если в мае 2025 года через систему регистрации «Free» было распределено 7961 человек, то в августе их число составило 11 277, а в сентябре — 18 755. В отличие от соискателей убежища из таких стран, как Сирия или Афганистан, украинцы получают вид на жительство по 24-му параграфу закона о пребывании, что предоставляет им немедленный доступ к рынку труда и социальным пособиям.

По состоянию на 4 октября 2025 года, как пишут издания, в реестре Центров по делам иностранцев было зарегистрировано в общей сложности почти 1,3 млн человек, которые бежали в Германию с февраля 2022 года в связи конфликтом.

В Польше заявили о невозможности бесконечно принимать украинских беженцев
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Украинский премьер Юлия Свириденко в конце августа объявила, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу. Она подчеркнула, что решение касается и граждан, которые по разным причинам находятся за границей. Кабмин пошел на эту меру, выполняя недавнее поручение украинского президента Владимира Зеленского.

В Госпогранслужбе в свою очередь предупредили, что новое правило не будет распространяться на граждан, которые занимают определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Они смогут покинуть страну лишь оформив служебную командировку.

За несколько дней до решения правительства в Верховную раду был внесен законопроект, который ужесточает ответственность для военнообязанных в случае нарушения правил выезда из страны в условиях военного положения.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Германия беженцы Украина
