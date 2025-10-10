 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК раскрыл результат медэкспертизы уфимца, выбросившего дочь из окна

В организме выбросившего дочь из окна уфимца не нашли наркотиков и алкоголя

СК раскрыл результат медэкспертизы уфимца, выбросившего дочь из окна
Video

Алкоголь и наркотики не найдены в организме 34-летнего мужчины, который в Уфе выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа, сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Евгений Каневский.

Он добавил, что во время допроса отец девочки отказался идти на контакт.

«В отношении него назначена судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказал Каневский.

В Уфе мужчина выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа
Общество
Фото:СК России по Республике Башкортостан

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанный не ответил ни на один вопрос следователя и судьи.

Инцидент произошел утром 9 октября в многоквартирном доме на улице Ульяновых, когда мать уехала в санаторий со старшим сыном. Упавшая с высоты девочка госпитализирована, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

10 октября суд арестовал мужчину на два месяца. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего). Максимально возможное наказание — 15 лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Уфа алкоголь наркотики покушение Дети Башкортостан
