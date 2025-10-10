СК раскрыл результат медэкспертизы уфимца, выбросившего дочь из окна
Алкоголь и наркотики не найдены в организме 34-летнего мужчины, который в Уфе выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа, сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК Евгений Каневский.
Он добавил, что во время допроса отец девочки отказался идти на контакт.
«В отношении него назначена судебно-медицинская и стационарная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказал Каневский.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанный не ответил ни на один вопрос следователя и судьи.
Инцидент произошел утром 9 октября в многоквартирном доме на улице Ульяновых, когда мать уехала в санаторий со старшим сыном. Упавшая с высоты девочка госпитализирована, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
10 октября суд арестовал мужчину на два месяца. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего). Максимально возможное наказание — 15 лет лишения свободы.
