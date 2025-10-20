 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК назвал причину аварийной посадки самолета AZAL в Пулково

СК: причиной аварийной посадки самолета AZAL является техническая неисправность

Причиной инцидента с самолетом в петербургском аэропорту Пулково, выполнявшим рейс из Санкт-Петербурга в Баку, является техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Пострадавших нет, воздушное судно без повреждений», — говорится в сообщении ведомства. В СК добавили, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки.

Прокуратура проверит инцидент с выкатившимся за полосу самолетом AZAL
Общество

Ранее об экстренной посадке самолета сообщила пресс-служба Пулково, также связав причину с неисправностью стойки шасси. Перед приземлением борт некоторое время кружил над Санкт-Петербургом. Из-за того, что борт выкатился за полосу, Пулково на 20 минут приостановил прием и отправку рейсов.

По информации «Интерфакса», речь идет о лайнере «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).

