СК назвал причину аварийной посадки самолета AZAL в Пулково

Причиной инцидента с самолетом в петербургском аэропорту Пулково, выполнявшим рейс из Санкт-Петербурга в Баку, является техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Пострадавших нет, воздушное судно без повреждений», — говорится в сообщении ведомства. В СК добавили, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки.

Ранее об экстренной посадке самолета сообщила пресс-служба Пулково, также связав причину с неисправностью стойки шасси. Перед приземлением борт некоторое время кружил над Санкт-Петербургом. Из-за того, что борт выкатился за полосу, Пулково на 20 минут приостановил прием и отправку рейсов.

По информации «Интерфакса», речь идет о лайнере «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).