Прокуратура проверит инцидент с выкатившимся за полосу самолетом AZAL

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета рейса Санкт-Петербург — Баку в петербургском аэропорту Пулково, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, воздушное судно из-за технической неисправности совершило вынужденную посадку и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал, пассажиров разместили в зале ожидания, им предоставлены напитки.

Ранее об экстренной посадке самолета сообщила пресс-служба Пулково, связав причину с неисправностью стойки шасси. Перед приземлением борт некоторое время кружил над Санкт-Петербургом.

По информации «Интерфакса», речь идет о лайнере «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).