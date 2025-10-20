 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Прокуратура проверит инцидент с выкатившимся за полосу самолетом AZAL

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки самолета рейса Санкт-Петербург — Баку в петербургском аэропорту Пулково, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, воздушное судно из-за технической неисправности совершило вынужденную посадку и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал, пассажиров разместили в зале ожидания, им предоставлены напитки.

Летевший из Минвод в Тель-Авив лайнер вернулся назад из-за неполадок
Общество

Ранее об экстренной посадке самолета сообщила пресс-служба Пулково, связав причину с неисправностью стойки шасси. Перед приземлением борт некоторое время кружил над Санкт-Петербургом.

По информации «Интерфакса», речь идет о лайнере «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
самолет Пулково экстренная посадка шасси
Материалы по теме
Круживший над Петербургом самолет AZAL выкатился за полосу при посадке
Общество
Самолет главы Пентагона совершил внеплановую посадку в Британии
Политика
В аэропорту Иркутска самолет при вылете задел крылом микроавтобус
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
SEO меняется: как попасть в ответы ИИ, а не только в поисковую выдачуПодписка на РБК, 08:20
FIS рассмотрит допуск россиян на Олимпиаду. Каковы шансы поехать на Игры Спорт, 08:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:16
Польша пообещала «счастливое решение» вопроса займа Киеву за счет России Политика, 08:15
Губернатор Ульяновской области сообщил о попытке атаки БПЛА на подстанцию Политика, 08:13
МВД сообщило, что четыре человека в Новосибирске погибли из-за поджога Общество, 08:05
Как частные вузы перестали быть «фабриками дипломов» и что их ждет дальшеПодписка на РБК, 08:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В ВТБ добавили уведомление о входе в онлайн-банк с нового устройства Технологии и медиа, 08:01
Лондон уже не тот: почему Милан стал городом-магнитом для миллионеровПодписка на РБК, 08:00
Милош Бикович: «Между сербами и русскими крепкая связь» Life, 08:00
ЦБ повысил прогноз по инфляции. Какие инструменты защитят от роста ценПодписка на РБК, 08:00
Прокуратура проверит инцидент с выкатившимся за полосу самолетом AZAL Общество, 07:55
«РИА Новости» назвало зарплату основного владельца шахты «Листвяжная» Общество, 07:50
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46