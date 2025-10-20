 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Летевший из Минвод в Тель-Авив лайнер вернулся назад из-за неполадок

Летевший из Минвод в Тель-Авив борт совершил экстренную посадку из-за неполадок

Следовавший по маршруту Минеральные Воды — Тель-Авив самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

«Сегодня, 19 октября 2025 года, воздушное судно, следовавшее из Минеральных Вод в Тель-Авив, по техническим причинам вернулось в аэропорт вылета», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что контролируют соблюдение прав пассажиров.

Предварительно, причиной аварийной посадки стала трещина в иллюминаторе в передней части самолета, сообщил РЕН ТВ источник.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Калининграда
Общество
Фото:Северо-Западная транспортная прокуратура

Накануне, 18 октября, лайнер Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Пудун в Шанхае из-за возгорания. Его причиной стала воспламенившаяся в ручной клади пассажира литиевая батарея. Огонь потушили члены экипажа.

Летевший из Минвод в Тель-Авив лайнер вернулся назад из-за неполадок
Video

17 октября у самолета Boeing 737 Max авиакомпании United на высоте 11 тыс. м треснуло лобовое стекло. Воздушное судно летело из Денвера в Лос-Анджелес, на его борту находились 140 человек. Boeing по решению пилотов приземлился в Солт-Лейк-Сити спустя примерно через 50 минут после происшествия.

