Военная операция на Украине⁠,
В Ростовской области отразили атаку дронов

Слюсарь: атаку дронов отразили в Ростовской области
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на севере Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Чертковском районе. По данным Слюсаря, пострадавших нет, однако информацию о последствиях на земле еще уточняют.

Два человека погибли под Белгородом из-за сброса взрывчатки дроном
Политика

Накануне вечером Минобороны отчиталось о 15 сбитых за три часа беспилотниках над тремя регионами России, в числе которых Ростовская область. Там уничтожили два дрона, остальные — в Воронежской и Белгородской областях, где ПВО отработала по десяти и трем дронам соответственно.

Ранним утром того же дня Слюсарь заявил об отраженной атаке дронов в четырех районах области: Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском. В результате налета никто не пострадал.

