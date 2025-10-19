Военные сбили 15 дронов за три часа над тремя регионами России

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО за три часа перехватили 15 украинских БПЛА самолетного типа над тремя регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Беспилотники были сбиты в период с 17:00 до 20:0 мск. Десять дронов уничтожили над Воронежской областью, три — над Белгородской, еще два — над Ростовской.

В Воронежской области в результате атаки пострадала женщина, она получила ранения средней степени тяжести, когда сидела в едущей по трассе машине, сообщил губернатор Александр Гусев. Ее госпитализировали.

Материал дополняется.