Военные сбили 15 дронов за три часа над тремя регионами России
Силы ПВО за три часа перехватили 15 украинских БПЛА самолетного типа над тремя регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.
Беспилотники были сбиты в период с 17:00 до 20:0 мск. Десять дронов уничтожили над Воронежской областью, три — над Белгородской, еще два — над Ростовской.
В Воронежской области в результате атаки пострадала женщина, она получила ранения средней степени тяжести, когда сидела в едущей по трассе машине, сообщил губернатор Александр Гусев. Ее госпитализировали.
Материал дополняется.
