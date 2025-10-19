Над четырьмя районами Ростовской области отразили атаку беспилотников
В Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.
«Никто из людей не пострадал», — уточнил губернатор.
Из-за падения фрагментов беспилотников за пределами села Кутейниково в Чертковском районе загорелась сухая растительность, огонь быстро потушили.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников. Также в ночь на 19 октября средства ПВО отразили атаку дрона ВСУ вТульской области. Пострадавших не было, здания и инфраструктура повреждений не получили.
На фоне атак дронов ночью приостанавливали свою работу аэропорты Калуги и Волгограда. На момент публикации ограничения на полеты действуют в аэропортах Самары, Уфы, Оренбурга и Саратова.
