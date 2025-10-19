 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над четырьмя районами Ростовской области отразили атаку беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Никто из людей не пострадал», — уточнил губернатор.

Из-за падения фрагментов беспилотников за пределами села Кутейниково в Чертковском районе загорелась сухая растительность, огонь быстро потушили.

За два часа над Россией сбили 20 беспилотников
Политика

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников. Также в ночь на 19 октября средства ПВО отразили атаку дрона ВСУ вТульской области. Пострадавших не было, здания и инфраструктура повреждений не получили.

На фоне атак дронов ночью приостанавливали свою работу аэропорты Калуги и Волгограда. На момент публикации ограничения на полеты действуют в аэропортах Самары, Уфы, Оренбурга и Саратова.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Юрий Слюсарь Ростовская область беспилотники ПВО
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
Глава белгородского села получил ранение в результате атаки беспилотника
Политика
За два часа над Россией сбили 20 беспилотников
Политика
Ночью беспилотники сбили в Московском регионе, Крыму и над Черным морем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В Оренбургской области газзавод загорелся после удара дронов ВСУ Политика, 06:12
Над четырьмя районами Ростовской области отразили атаку беспилотников Политика, 06:01
AP узнало о разочаровании украинцев встречей Трампа и Зеленского Политика, 05:54
В Госдуме предложили сдвигать начало рабочего дня зимой из-за темноты Общество, 05:28
Россиянам напомнили про перечень опасных для водителей лекарств Общество, 05:15
Россиянам напомнили о 247 рабочих и 118 выходных днях в 2026 году Общество, 04:49
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 04:39
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Россия и Украина обменяются посылками для пленных Политика, 04:28
В США у самолета Boeing 737 на высоте 10 тыс. м лопнуло лобовое стекло Общество, 04:19
Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс Общество, 04:05
Глава Тульской области сообщил об еще одном сбитом беспилотнике Политика, 03:58
В Оренбургской области ввели план «Ковер» Политика, 03:47
BFMTV узнал, где экс-президент Франции Саркози будет отбывать наказание Политика, 03:23
Вэнс опубликовал ИИ-видео с Трампом в образе короля на фоне протестов Политика, 02:57