До 89 выросло число отравившихся в Бурятии

В Бурятии число заболевших после вспышки сальмонеллеза выросло до 89 человек, из них 49 — дети, сообщила зампред правительства, министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

По ее словам, госпитализированы 55 человек, в том числе 34 ребенка, все находятся в стабильном состоянии. Один пациент находится в реанимации «с положительной динамикой». Лабораторно подтверждены 11 случаев сальмонеллеза.

Медслужбы работают в усиленном режиме, продолжаются лабораторные исследования, заверила Лудупова.

Накануне, 19 октября, она сообщила о 49 случаях заражения . Причиной отравления стали продававшиеся в магазинах местной сети «Николаевский» готовые пищевые продукты, которые произвела компания «Восток».

В цехе «Востока» Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Его работу приостановили, как и реализацию продукции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о производстве и реализации продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ст. 238 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.