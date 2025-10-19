 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Отравившиеся в Бурятии ели онигири и шаурму

Минздрав Бурятии: жители Улан-Удэ могли отравиться шаурмой и онигири
Евгения Лудупова посетила инфекционную больницу, где находятся пострадавшие от острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, 19 октября 2025 года
Евгения Лудупова посетила инфекционную больницу, где находятся пострадавшие от острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, 19 октября 2025 года (Фото: eludupova / Telegram)

Жители Улан-Удэ, у которых зафиксирована кишечная инфекция, ели шаурму и онигири, которую производила компания «Восток». Это следует из публикации министра здравоохранения и зампреда правительства республики Евгении Лудуповой.

«Уважаемые земляки! Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети «Николаевский», такую как шаурма, онигири и т.д., и те, у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции: рвота, тошнота, жидкий стул и др., обращайтесь за медицинской помощью», — написала она.

Вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована в Улан-Удэ накануне. Продукция, которой могли отравиться заболевшие, продавалась в магазинах сети «Николаевский». По данным властей, зарегистрировано 43 случая отравления, в том числе у детей. В стационарах находятся 36 пациентов.

Глава Бурятии назвал причину массового отравления
Общество

По факту массового отравления следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство и реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Цех ООО «Восток», где производилась продукция, работал с нарушениями, его функционирование приостановили.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
массовое отравление шаурма Бурятия
Материалы по теме
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании отравления в Бурятии
Общество
Глава Бурятии назвал причину массового отравления
Общество
После массового отравления в Бурятии завели уголовное дело
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Пушилин сообщил о перехвате двух дронов FP-1 при попытке атаковать шахту Политика, 14:01
В Белгородской области ВСУ атаковали семь населенных пунктов Политика, 13:49
Отравившиеся в Бурятии ели онигири и шаурму Общество, 13:45
Панарина признали первой звездой дня в НХЛ за победный гол и три передачи Спорт, 13:39
Китай обвинил США в кибератаке на Национальную службу времени Политика, 13:32
Минпросвещения ответило на идею ввести 12-летнее обучение в школах Общество, 13:17
Казахстан заявил о приостановке заводом в России приема газа из-за БПЛА Экономика, 13:11
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Le Parisien узнала, что грабители украли из Лувра Общество, 13:10
Российские военные уничтожили HIMARS ударом «Искандера-М» Политика, 13:01
«Северсталь» одержала четвертую победу подряд в КХЛ Спорт, 13:00
Министр обороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны» ради мира Политика, 12:53
WSJ узнала о планах США по встречам с Россией до саммита Трампа и Путина Политика, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Месси сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром сезона в MLS Спорт, 12:46