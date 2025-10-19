Отравившиеся в Бурятии ели онигири и шаурму

Евгения Лудупова посетила инфекционную больницу, где находятся пострадавшие от острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, 19 октября 2025 года (Фото: eludupova / Telegram)

Жители Улан-Удэ, у которых зафиксирована кишечная инфекция, ели шаурму и онигири, которую производила компания «Восток». Это следует из публикации министра здравоохранения и зампреда правительства республики Евгении Лудуповой.

«Уважаемые земляки! Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети «Николаевский», такую как шаурма, онигири и т.д., и те, у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции: рвота, тошнота, жидкий стул и др., обращайтесь за медицинской помощью», — написала она.

Вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована в Улан-Удэ накануне. Продукция, которой могли отравиться заболевшие, продавалась в магазинах сети «Николаевский». По данным властей, зарегистрировано 43 случая отравления, в том числе у детей. В стационарах находятся 36 пациентов.

По факту массового отравления следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство и реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Цех ООО «Восток», где производилась продукция, работал с нарушениями, его функционирование приостановили.