Общество⁠,
0

Число отравившихся в Бурятии выросло до 49

Минздрав Бурятии: число случаев отравления выросло до 49
Евгения Лудупова посетила инфекционную больницу, где находятся пострадавшие от острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, 19 октября 2025 года
Евгения Лудупова посетила инфекционную больницу, где находятся пострадавшие от острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, 19 октября 2025 года (Фото: eludupova / Telegram)

После массового отравления готовыми продуктами компании «Восток» в Бурятии число зафиксированных случаев заболевания сальмонеллезом увеличилось до 49, 40 больных госпитализировали, среди них — 22 ребенка. Об этом сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в телеграм-канале.

Она отметила, что один пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. У большинства пациентов состояние «стабильное с положительной динамикой». «Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме, медики работают в усиленном режиме», — написала Лудупова.

По ее словам, лабораторно подтверждены 11 случаев сальмонеллеза.

Отравившиеся в Бурятии ели онигири и шаурму
Общество
Евгения Лудупова посетила инфекционную больницу, где находятся пострадавшие от острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, 19 октября 2025 года

Ранее, на момент 6:00 мск, министр здравоохранения сообщила о 43 зарегистрированных случаях острой кишечной инфекции. На тот момент госпитализировали 36 человек. Лудупова отметила, что причиной отравления стали готовые пищевые продукты, которые произвела компания «Восток». Среди продуктов были шаурма и онигири. Продукция продавалась в магазинах местной сети «Николаевский».

По факту массового отравления следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК (производство и реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Доклад о ходе расследования затребовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В цеху компании «Восток», где производилась продукция, Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Его функционирование приостановили, как и реализацию продукции компании в сети «Николаевский».

Теги
Егор Алимов
Бурятия Улан-Удэ Минздрав сальмонеллез массовое отравление
