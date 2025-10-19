Бастрыкин потребовал доклад о расследовании отравления в Бурятии
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по делу о массовом отравлении готовой продукцией компании ООО «Восток» в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Ранее по факту отравления СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей). Наказание по этой части статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
По данным следствия, в Улан-Удэ с симптомами пищевого отравления за медицинской помощью обратились 43 человека, большинство из них — несовершеннолетние. Все пострадавшие приобретали продукты в магазинах одной крупной торговой сети. В минздраве республики говорили, что речь идет о сети магазинов «Николаевский».
Глава Бурятии Алексей Цыденов написал, что среди отравившихся 21 ребенок. Зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения республики Евгения Лудупова уточнила, что госпитализированы 36 человек. По словам Лудуповой, один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации, у других пациентов состояние средней степени тяжести.
Роспотребнадзор инициировал проверку цеха пищевого предприятия ООО «Восток». По данным ведомства, в ходе проверки выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Работу предприятия приостановили. Пpoдyкцию кoмпaнии тaкжe cняли c пpoдaжи в торговой ceти «Hикoлaeвcкий».
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?