Бастрыкин потребовал доклад о расследовании отравления в Бурятии

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по делу о массовом отравлении готовой продукцией компании ООО «Восток» в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Ранее по факту отравления СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей). Наказание по этой части статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, в Улан-Удэ с симптомами пищевого отравления за медицинской помощью обратились 43 человека, большинство из них — несовершеннолетние. Все пострадавшие приобретали продукты в магазинах одной крупной торговой сети. В минздраве республики говорили, что речь идет о сети магазинов «Николаевский».

Глава Бурятии Алексей Цыденов написал, что среди отравившихся 21 ребенок. Зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения республики Евгения Лудупова уточнила, что госпитализированы 36 человек. По словам Лудуповой, один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации, у других пациентов состояние средней степени тяжести.

Роспотребнадзор инициировал проверку цеха пищевого предприятия ООО «Восток». По данным ведомства, в ходе проверки выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Работу предприятия приостановили. Пpoдyкцию кoмпaнии тaкжe cняли c пpoдaжи в торговой ceти «Hикoлaeвcкий».