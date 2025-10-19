 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании отравления в Бурятии

СК: Бастрыкин затребовал доклад о расследовании массового отравления в Бурятии
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования по делу о массовом отравлении готовой продукцией компании ООО «Восток» в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Ранее по факту отравления СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей). Наказание по этой части статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, в Улан-Удэ с симптомами пищевого отравления за медицинской помощью обратились 43 человека, большинство из них — несовершеннолетние. Все пострадавшие приобретали продукты в магазинах одной крупной торговой сети. В минздраве республики говорили, что речь идет о сети магазинов «Николаевский».

Глава Бурятии назвал причину массового отравления
Общество

Глава Бурятии Алексей Цыденов написал, что среди отравившихся 21 ребенок. Зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения республики Евгения Лудупова уточнила, что госпитализированы 36 человек. По словам Лудуповой, один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации, у других пациентов состояние средней степени тяжести.

Роспотребнадзор инициировал проверку цеха пищевого предприятия ООО «Восток». По данным ведомства, в ходе проверки выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического характера. Работу предприятия приостановили. Пpoдyкцию кoмпaнии тaкжe cняли c пpoдaжи в торговой ceти «Hикoлaeвcкий».

Егор Алимов
Александр Бастрыкин Следственный комитет массовое отравление Бурятия Улан-Удэ уголовное дело
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
