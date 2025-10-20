Бросившего младенца в снег блогера повторно объявили в розыск

Блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в снег в январе 2024 года, переобъявили в розыск, следует из базы МВД.

Как и раньше, мужчину ищут в связи с обвинением по статье уголовного кодекса, однако, о чем именно идет речь, в карточке Косенко не уточняется. «Переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится в базе ведомства.

В январе 2024 года блогер опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором бросает в сугроб двухмесячного сына во время отдыха в Куршевеле. По словам мужчины, он хотел «снять самое популярное видео», однако подписчики резко раскритиковали ролик. Уже осенью мужчина оказался в розыске.

Басманный суд Москвы позднее, в январе 2025 года, заочно арестовал Косенко по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на умышленное причинение вреда здоровью — ст. 156 УК и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК соответственно. Прокуратура, однако, позднее обжаловала арест.

Косенко утверждал, что при съемке ролика в снег бросали куклу, его слова подтвердил адвокат Сергей Жорин. Блогер находится не в России.