 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд дал пять лет колонии «похищенному» блогеру Арегу Щепихину

Суд в Москве приговорил блогера Арега Щепихина, которого летом «похищали» с Ярославского вокзала, к пяти годам колонии общего режима по трем статьям. Ему также запретили администрировать сайты в интернете на два с половиной года

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Арега Щепихина к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по нескольким обвинениям, в том числе по делу о разжигании ненависти, подтвердили РБК в инстанции.

Кроме основного наказания блогеру назначен запрет на администрирование интернет-сайтов сроком на два с половиной года.

Суд признал Щепихина виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК), действиях, направленных на возбуждение ненависти или вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК; защита попросила переквалифицировать ее на более мягкую, убрав подозрение в угрозе насилием), а также в унижении достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии (ч. 1 ст. 148 УК).

Адвокат блогера Оксана Сотникова сообщила, что Щепихин сожалеет о содеянном, раскаивается, и просила суд не лишать его свободы. Сам обвиняемый во время заседания также извинился за содеянное. По словам адвоката, защита обжалует приговор блогеру, пишет «РИА Новости».

Обвинение запросило шесть лет колонии для «похищенного» блогера Щепихина
Общество
Арега Щепихина

13 октября сторона обвинения попросила приговорить блогера и бизнес-коуча Щепихина к большему сроку и затребовала наказание в виде шести лет колонии.

Поводом для расследования против блогера стало июньское видео, в котором тот «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман» и «высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию Российской Федерации».

После этого в Сети появились кадры «похищения» блогера с Ярославского вокзала, где несколько людей тащат его за руки за ноги, а затем заталкивают в багажник машины с мигалкой и номерами АМР.

Чеченские власти заявили, что Щепихина задержали сотрудники правоохранительных органов. Сам он позднее рассказывал, что его вывезли за пределы Москвы и пытались узнать, есть ли у него связи с Украиной или оппозицией. После этого следователи возбудили уголовное дело о похищении и превышении должностных полномочий.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Елена Степанова Елена Степанова
блогеры Арег Щепихин суд уголовное дело разжигание розни
Материалы по теме
Обвинение запросило шесть лет колонии для «похищенного» блогера Щепихина
Общество
Прокуратура раскрыла суть обвинения против «похищенного» блогера Щепихина
Общество
Завершилось расследование дела против похищенного блогера Щепихина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Будущее поддержки: как копайлоты меняют клиентский сервис Радио РБК, 19:45
Эрдоган попросил «прекрасную» Мелони бросить курить Политика, 19:40
Глава WADA заявил об изъятии 800 млн до допинга на европейском рынке Спорт, 19:38
«Хватит войны, добро пожаловать в мир»: кадры с саммита по Газе в Египте Политика, 19:38 
Новые маршруты и технологии: как изменилась отрасль логистики в 2025 году Радио РБК, 19:33
Трамп и три лидера подписали соглашение о завершении войны в секторе Газа Политика, 19:33
Как меняется рынок труда в России: интерес к зумерам и эксперименты с ИИ Тренды, 19:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 19:21
Гид по фестивалю «Каро/Арт»: Бутусов, Триер и недружелюбный Би Гань Стиль, 19:14
Axios узнал темы возможной встречи Трампа и Зеленского в конце недели Политика, 19:11
Берлин предупредил о «горячем конфликте после ледяного мира» в Европе Политика, 19:11
В России провели мессу с мощами первого католического святого-миллениала Общество, 19:06
На «Финополисе» назвали ключевые навыки современного специалиста Отрасли, 19:01