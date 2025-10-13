Суд дал пять лет колонии «похищенному» блогеру Арегу Щепихину

Суд в Москве приговорил блогера Арега Щепихина, которого летом «похищали» с Ярославского вокзала, к пяти годам колонии общего режима по трем статьям. Ему также запретили администрировать сайты в интернете на два с половиной года

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Арега Щепихина к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по нескольким обвинениям, в том числе по делу о разжигании ненависти, подтвердили РБК в инстанции.

Кроме основного наказания блогеру назначен запрет на администрирование интернет-сайтов сроком на два с половиной года.

Суд признал Щепихина виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК), действиях, направленных на возбуждение ненависти или вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК; защита попросила переквалифицировать ее на более мягкую, убрав подозрение в угрозе насилием), а также в унижении достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии (ч. 1 ст. 148 УК).

Адвокат блогера Оксана Сотникова сообщила, что Щепихин сожалеет о содеянном, раскаивается, и просила суд не лишать его свободы. Сам обвиняемый во время заседания также извинился за содеянное. По словам адвоката, защита обжалует приговор блогеру, пишет «РИА Новости».

13 октября сторона обвинения попросила приговорить блогера и бизнес-коуча Щепихина к большему сроку и затребовала наказание в виде шести лет колонии.

Поводом для расследования против блогера стало июньское видео, в котором тот «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман» и «высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию Российской Федерации».

После этого в Сети появились кадры «похищения» блогера с Ярославского вокзала, где несколько людей тащат его за руки за ноги, а затем заталкивают в багажник машины с мигалкой и номерами АМР.

Чеченские власти заявили, что Щепихина задержали сотрудники правоохранительных органов. Сам он позднее рассказывал, что его вывезли за пределы Москвы и пытались узнать, есть ли у него связи с Украиной или оппозицией. После этого следователи возбудили уголовное дело о похищении и превышении должностных полномочий.