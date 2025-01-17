Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко

Прокуратура обжаловала в Басманном суде Москвы заочный арест блогера Сергея Косенко, который бросил младенца в снег. Это следует из картотеки суда.

В карточке дела говорится, что 16 января в суд поступило апелляционное представление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу — п.1 ч.2 статьи 29 и статья 108 Уголовно-процессуального кодекса России. Внести апелляционное представление может прокурор, участвующий в деле.

Дата рассмотрения апелляции в Московском городском суде пока не назначена.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Косенко, обвиняемого в насильственных действиях в отношении своего малолетнего ребенка, 15 января 2025 года.

В январе 2024 года блогер опубликовал видео в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), на котором бросает в сугроб двухмесячного сына во время отдыха в Куршевеле. По словам мужчины, он хотел «снять самое популярное видео». Подписчики его раскритиковали.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в том же месяце поручил завести дело на покинувшего страну Косенко. Блогера обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (статья 156 Уголовного кодекса) и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 статьи 30, ч. 2 статьи 111 УК).

Косенко заявил, что при съемке ролика в снег бросали куклу, его слова подтвердил адвокат блогера Сергей Жорин.

В октябре 2024 года ТАСС сообщил, что блогер продал все свои российские активы перед тем, как уехать из России.