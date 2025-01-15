Суд заочно арестовал блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в снег

Сергей Косенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко, который бросил младенца в снег, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

РБК обратился за комментарием к представителю блогера.

Год назад, в январе 2024 года, Косенко опубликовал видео в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на котором бросает в сугроб двухмесячного сына во время отдыха в Куршевеле. По словам блогера, он хотел «снять самое популярное видео». Подписчики его раскритиковали.

Косенко заявил, что при съемке ролика в снег бросали куклу. Его слова подтвердил адвокат блогера Сергей Жорин.

Мужчину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 Уголовного кодекса), покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК) и заочно арестовали на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в январе 2024 года поручил завести дело на Косенко, находящегося за рубежом, а также «инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства».

Карточка Косенко появилась в базе МВД 13 октября, он находится в розыске. В том же месяце ТАСС сообщал, что блогер продал все свои российские активы, перед тем как покинуть страну.