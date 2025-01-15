Суд заочно арестовал блогера Сергея Косенко, бросившего младенца в снег
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко, который бросил младенца в снег, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
РБК обратился за комментарием к представителю блогера.
Год назад, в январе 2024 года, Косенко опубликовал видео в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на котором бросает в сугроб двухмесячного сына во время отдыха в Куршевеле. По словам блогера, он хотел «снять самое популярное видео». Подписчики его раскритиковали.
Косенко заявил, что при съемке ролика в снег бросали куклу. Его слова подтвердил адвокат блогера Сергей Жорин.
Мужчину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 Уголовного кодекса), покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК) и заочно арестовали на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в январе 2024 года поручил завести дело на Косенко, находящегося за рубежом, а также «инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства».
Карточка Косенко появилась в базе МВД 13 октября, он находится в розыске. В том же месяце ТАСС сообщал, что блогер продал все свои российские активы, перед тем как покинуть страну.
Читайте РБК в Telegram.
Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
В России впервые применили уголовное наказание за выезд на «встречку»
Названы районы Москвы, где жилье в аренду подешевело более чем на 12%
Медведев с трудом победил 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов