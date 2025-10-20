Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу заявил, что Донбасс и Новороссию не следует называть новыми регионами. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТАСС

«Хорошо, что вы не сказали «новые регионы», потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», — отметил Шойгу.

В начале октября президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории в 2025 году. По словам президента, армией были заняты 4,9 тыс. кв. км территории и 212 населенных пунктов.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2022 году по результатам референдумов. Украина и Запад не признали их результаты и ввели против Москвы санкции.

Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что новые регионы являются «исторически российскими». В июне 2022 года, выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин заявил, что исконно украинскими землями являлись Киев, Чернигов и Житомир. Остальные же территории были переданы советской Украине при создании СССР.

Тогда он отметил, что Донбасс первоначально планировалось включить в состав РСФСР, однако в итоге его передали УССР, чтобы увеличить численность рабочего класса в преимущественно аграрной республике.