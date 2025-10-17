Лавров обсудил с Сийярто подготовку саммита Путина и Трампа

Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили по телефону подготовку к российско-американскому саммиту. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Диалог состоялся по инициативе венгерской стороны.

«Министры условились о продолжении плотного взаимодействия», — сообщили в ведомстве.

Путин 16 октября провел 2,5-часовой телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Лидеры договорились встретиться в Будапеште, в том числе для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Также переговоры должны провести госсекретарь США Марко Рубио и Сергей Лавров.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, телефонный разговор был предложен американской стороной, а Венгрия была выбрана для саммита из-за ее суверенной позиции.

В пятницу Сийярто сообщил о подготовке саммита после разговора с Лавровым и замгоссекретаря США Кристофером Ландау.

Сийярто также пообещал, что Венгрия с уважением примет российского лидера и гарантирует ему беспрепятственный въезд и выезд. Как пояснили в Еврокомиссии, на Путина и Лаврова распространяются санкции о заморозке активов, но не запрет на въезд в Евросоюз.