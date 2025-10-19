 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Число прекративших полеты российских аэропортов выросло до пяти

Росавиация: аэрпорты Ульяновска и Нижн
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщаетРосавиация.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, пояснил представитель ведомства Артем Кореняко.

Третий российский аэропорт временно приостановил полеты
Политика

Ранее аналогичные меры были введены в аэропортах Тамбова, Саратова и Пензы. Ограничения продолжают действовать.

Прием и выпуск судов ограничивают в российских аэропортах на фоне атак беспилотников.

