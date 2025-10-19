ПВО отразила налет более пяти дронов над Воронежской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили налет беспилотников в Воронежской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

«На территории Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотных летательных аппаратов», — уточнил губернатор. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Гусев также отменил угрозу опасности атаки беспилотников, которая действует в регионе около девяти часов.

Также минувшей ночью средства ПВО обнаружили и сбили украинские беспилотники в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах Ростовской области. Пострадавших не было. Атаку дрона ВСУ также отразили в Тульской области.

В ночь на 19 октября беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие в Оренбургской области, в результате чего частично пострадала инфраструктура газзавода. Пострадавших среди работников предприятия нет.

На фоне атак украинских беспилотников ночью приостанавливали свою работу аэропорты Калуги и Волгограда. На момент публикации ограничения действуют в воздушных гаванях Самары, Уфы, Оренбурга и Саратова.