Как защититься от мошенников⁠,
0

МВД предупредило о схеме мошенничества через объявления о льготах

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press
Фото: Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

Мошенники стали размещать фальшивые объявления с фишинговыми ссылками, маскируя их под получение выплат или льгот, предупредили в пресс-службе МВД России, передает ТАСС.

В министерстве сообщили, что злоумышленники просят пользователей ввести данные от «Госуслуг», после чего получают доступ к личной информации. Полицейские призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить персональные данные на непроверенных сайтах.

В Госдуме предупредили о схеме мошенничества с предложением работы
Общество

Ранее в Госдуме сообщили, что мошенники чаще начали выдавать себя за работодателей и выманивать личные данные — паспорт, ИНН, СНИЛС, данные банковских карт, предлагая фальшивую работу или стажировку. Как рассказал депутат Антон Немкин, мошенники часто просят соискателей заплатить за «обучение» или «оформление в штат».

Софья Полковникова
мошенники фишинг Госуслуги
