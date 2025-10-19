 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Три российских аэропорта возобновили полеты

Аэропорты Самары, Саратова и Уфы возобновили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения во всех трех воздушных гаванях, как уточняет представитель ведомства, сняли в 6:15 мск.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» семь самолетов, летевших в Самару, один самолет, летевший в Саратов, а также четыре самолета, выполнявших рейсы в Уфу.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавил Кореняко.

Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Политика

Вечером 18 октября ограничительные меры ввели аэропорты Калуги, Волгограда и Саратова, а после 00:00 мск 19 октября полеты ограничили аэропорты Самары, Оренбурга и Уфы.

В 4:11 мск ограничения сняли в аэропорту Волгограда. Также их отменили в аэропорту Калуги.

Ограничения вводили на фоне угрозы атаки беспилотников.

