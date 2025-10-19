Еще два российских аэропорта приостановили полеты
В аэропортах Оренбурга и Уфы временно приостановили полеты, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
О введенных мерах стало известно в 04:02 мск (06:02 по местному времени). Также Кореняко сообщил о снятии ограничений в аэропорту Волгограда, длившихся около 5 часов.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. На момент публикации также действуют ограничения в аэропорту Саратова.
Менее чем за час до этого губернатор Оренбургской области ввел план «Ковер».
В начале октября украинские дроны пытались атаковать промышленное предприятие в регионе, но ущерба не нанесли. Пострадавших после атаки дронов не было, технологические процессы на объекте не нарушались.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?