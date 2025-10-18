В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

Во втором российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Прием и выпуск воздушных судов временно приостановили в аэропорту Волгограда, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах Кореняко объявил в 22:53 мск. За полчаса до этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 18 октября средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над 12 регионами России и акваторией Черного моря.