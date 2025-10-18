Во втором российском аэропорту ввели ограничения на полеты
Прием и выпуск воздушных судов временно приостановили в аэропорту Волгограда, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. О введенных мерах Кореняко объявил в 22:53 мск. За полчаса до этого ограничения на полеты ввели в аэропорту Калуги.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 18 октября средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над 12 регионами России и акваторией Черного моря.
