Появились кадры с места поисков пропавшей в Красноярском крае семьи

Video

Появилось видео с места поисков пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае. Кадры предоставил РБК экскурсовод-проводник Алексей Исиченко, который вместе с волонтерами и спасателями участвует в поиске.

На кадрах видны лесной массив, усыпанный снегом, скалы, пещера. На другой части видео запечатлено, как люди идут с фонариками в темное время суток.

28 сентября 2025 года супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, их начали искать, возбуждено уголовное дело.

Телефоны семьи Усольцевых в последний раз были в сети поздно вечером 28 сентября. 9 октября в СК сообщили, что сигнал телефона, принадлежавшего главе семьи Усольцевых, зафиксирован на расстоянии около 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района.