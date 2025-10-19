Вэнс опубликовал ИИ-видео с Трампом в образе короля на фоне протестов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне масштабных общенациональных протестов и продолжающейся приостановки работы федерального правительства опубликовал в соцсети Bluesky видеоролик с президентом Дональдом Трампом в образе монарха.

На видео, сгенерированном с помощью искусственного интеллекта, Трамп в королевском одеянии держит меч, а известные демократы, включая экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера, преклоняют перед президентом колени.

Накануне во всех 50 американских штатах начались митинги группы под названием No Kings («Нет Королям») против политики Трампа, проходящие на фоне шатдауна.

Материал дополняется