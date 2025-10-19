 Перейти к основному контенту
Вэнс опубликовал ИИ-видео с Трампом в образе короля на фоне протестов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне масштабных общенациональных протестов и продолжающейся приостановки работы федерального правительства опубликовал в соцсети Bluesky видеоролик с президентом Дональдом Трампом в образе монарха.

На видео, сгенерированном с помощью искусственного интеллекта, Трамп в королевском одеянии держит меч, а известные демократы, включая экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера, преклоняют перед президентом колени.

Трамп словами «я не король» ответил на вопрос об акции No Kings
Политика
Дональд Трамп

Накануне во всех 50 американских штатах начались митинги группы под названием No Kings («Нет Королям») против политики Трампа, проходящие на фоне шатдауна. 

Материал дополняется

Плугина Ирина
Джеймс Дэвид Вэнс Дональд Трамп искуственный интеллект видео
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
