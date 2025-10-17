В США в десятый раз провалили голосование о финансировании правительства

Сенат США в десятый раз не смог принять законопроект о временном финансировании федерального правительства, необходимый для завершения шатдауна, передает CBS.

Документ поддержал 51 конгрессмен, еще 45 высказались против. Для одобрения нужно было не менее 60 голосов.

Таким образом, частичный шатдаун продлится минимум до понедельника, 20 октября. Он продолжается с начала месяца из-за разногласий между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям, включая здравоохранение.

Глава Минфина Скотт Бессент рассказывал, что приостановка работы правительства обходится бюджету в $15 млрд ежедневно, особенно она ударила по сферам производства и инвестиций.

На этом фоне в Белом доме приступили к сокращению сотрудников федеральных ведомств, соответствующие уведомления получили тысячи государственных служащих - из министерств финансов, здравоохранения и образования. Глава Административно-бюджетного управления администрации США Рассел Воут допускал, что сокращения затронут 10 тыс. человек.