Активистка из дела Эпштейна заявила о насилии от «известного премьера»

Правозащитница Вирджиния Джуффре, обвинившая британского принца Эндрю в изнасиловании и впоследствии совершившая суицид, написала в мемуарах, что ее также изнасиловал «хорошо известный премьер-министр». Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на отрывки из книги Джуффре «Ничья девушка: мемуары о пережитом насилии и борьбе за справедливость».

Согласно информации на сайте Amazon, книга появится в продаже 21 октября.

В своих мемуарах Джуффре рассказала о первой встрече с проявившим по отношению к ней жестокость неназванным «премьер-министром» на частном острове американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, приблизительно в 2002 году, когда ей было 18 лет.

«Ему доставляло удовольствие видеть, как я боюсь за свою жизнь», — написала Джуффре. По словам девушки, Эпштейн отреагировал на жестокость политика словами «иногда такое случается».

Как передает NYP, ранее в судебных документах Джуффре указывала на Эхуда Барака, с 1999 по 2001 год занимавшего пост премьер-министра Израиля, как на одного из многих представителей элиты, которые ее изнасиловали. Барак неоднократно отрицал это заявление.

Дело Эпштейна связано с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. В 2008 году финансист признал вину по делу о проституции, в 2019-м его вновь арестовали за торговлю людьми. Вскоре после этого Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

Материалы дела — так называемые «файлы Эпштейна» — содержат тысячи документов о его связях с представителями мировых элит.