Аэропорт Калуги приостановил полеты

Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он.

Полеты в российских аэропортах периодически приостанавливают на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз аэропорт Калуги приостанавливал работу ночью 18 октября, тогда ограничения держались почти три часа — с 02:35 до 05:21 мск.