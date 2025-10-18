Аэропорт Калуги приостановил полеты
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он.
Полеты в российских аэропортах периодически приостанавливают на фоне угрозы атак беспилотников.
В последний раз аэропорт Калуги приостанавливал работу ночью 18 октября, тогда ограничения держались почти три часа — с 02:35 до 05:21 мск.
