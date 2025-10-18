 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Калуги приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он.

В аэропортах Волгограда и Калуги приостановили полеты
Политика
Фото:Олег Елков / ТАСС

Полеты в российских аэропортах периодически приостанавливают на фоне угрозы атак беспилотников.

В последний раз аэропорт Калуги приостанавливал работу ночью 18 октября, тогда ограничения держались почти три часа — с 02:35 до 05:21 мск.

Александра Озерова
Росавиация аэропорты Калуга полеты
